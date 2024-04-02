وزراء التربية والرعاية ومجلس الثقافة والاعلام يؤدون القسم امام حاكم النيل الازرق

أدى الأستاذة فواتح النور البشير، وزيرة التربية والتعليم، والأستاذة إشراقة أحمد خميس، وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ عمر الشيمي الفكي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة، القسم ظهر اليوم أمام الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم الإقليم، في الأمانة العامة لحكومة الإقليم، بحضور مولانا أحمد محمد إدريس، رئيس الجهاز القضائي بالإقليم، وعدد من أعضاء حكومة الإقليم والأمين العام للحكومة.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحاكم أشاد بالإنجازات التي تحققت في الوزارات المعنية خلال فترة تكليفهم السابقة، موضحاً أن الحاكم دعا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأداء الناجح خلال المرحلة القادمة. وأضاف أن الحاكم أشار إلى أهمية تضافر الجهود ودعم القوات المسلحة في تحرير وتطهير كامل التراب من دنس التمرد.