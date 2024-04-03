لمجابهة إحتياجات عيد الفطر بالجزيرة .. (50) طنا من غاز الطهي





التقى الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف، في مكتبه بمدينة المناقل الثلاثاء، الأستاذ بدر الدين حسين الضو، مساعد مدير إدارة البترول بولاية الجزيرة. تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المقترحات والتوجيهات لتسهيل تدفق المواد البترولية وغاز الطهي بشكل فعال وسلس للمواطنين.

وأكد والي الجزيرة على أهمية ضبط عملية التوزيع والالتزام بالأسس والضوابط المعمول بها، مشددًا على عدم التصرف في رسوم التحصيل إلا بواسطة وزارة المالية بولاية الجزيرة.

وأشار الخير إلى أن الأيام القادمة ستشهد تدفقًا كبيرًا للمحروقات بالإضافة إلى وصول 50 طنًا من غاز الطهي لتلبية احتياجات عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أكد الأستاذ بدر الدين حسين، ممثل إدارة البترول، التزام إدارته بتوجيهات والي ولاية الجزيرة، التي تهدف إلى تحسين الأداء وتذليل العقبات التي قد تعترض استمرارية تدفق المحروقات في محليتي المناقل والقرشي.

سونا