المالية والصناعة والطاقة :توفير الكهرباء فى الصيف

تم عقد اجتماع مشترك في مجمع الوزارات بمدينة بورتسودان، حضره وزير النفط محي الدين نعيم، ووزير الصناعة محاسن يعقوب، وشركة الكهرباء القومية. تمت فيه مناقشة استعدادات فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على الكهرباء بشكل كبير. وتمت مناقشة إنتاج الكهرباء محليًا من مختلف الولايات، وتوفير الوقود والمواد اللازمة، والوسائل المناسبة لنقلها إلى مواقع الاستخدام في الوقت المناسب في ظل الظروف الأمنية الحالية.

تمت مناقشة سبل سد العجز في التوليد من خلال الربط مع جمهورية مصر، والتأكيد على جاهزية سعة الكيبلات لنقل الكميات المطلوبة. كما تمت مناقشة مرحلة التوزيع وسبل تقليل الفاقد من خلال تحسين جودة الكيبلات ومكافحة التوصيلات غير الشرعية.

تم استعراض الخطوات المتبقية لإكمال محطة كهرباء قري الحرارية وتسوية مستحقات البارجة التركية. وأكد الاجتماع ضرورة التسريع في إكمال محطة بورتسودان الكهربائية، لتمكين المنطقة الشرقية من توليد الكهرباء وتصدير الفائض لبقية الولايات.