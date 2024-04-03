والي ولاية الخرطوم يشهد الافطار السنوي لشرطة ولاية الخرطوم بمحلية كرري

أقام السيد أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، الإفطار السنوي الذي نظمته رئاسة شرطة ولاية الخرطوم في محلية كرري. حضر الإفطار اللواء شرطة دفع الله طه، المساعد للمدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف، ومدراء شرطة المحليات في الولاية، وقادة الأمن في ولاية الخرطوم، وقادة عسكريين في محلية كرري، وقادة الاستنفار في الولاية، وقادة الشرطة السابقين، ومدراء البنوك العاملة في محلية كرري.

وثمن اللواء دفع الله طه مساهمة القوات النظامية المختلفة في الولاية وجهودهم في معركة الكرامة، مشيرًا إلى أن نكبات النصر تقترب وأننا نرفع أدعية في هذه الأيام. وأكد أن جميع الأجهزة متحدة للحفاظ على أمن الوطن.

وأشاد السيد حمزة بالقيادات الشرطية وتضحياتهم في الولاية، معبرًا عن تعازيه في شهداء القوات المسلحة وقوات الشرطة، وقدّم تقديره الكبير لدور المواطنين في الولاية وصبرهم العظيم، ووعد بأن المليشيات المتمردة ستواجه الهزيمة الساحقة قريبًا.