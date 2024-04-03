نشرة سوق العمل تكشف نسبة البطالة لدى النساء في السعودية
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023، والتي أظهرت انخفاضا تاريخيا لبطالة النساء وارتفاعا بعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأفادت النشرة بنتائج ومؤشرات تتعلق بالعمالة ومعدلات البطالة بين السعوديين، بالإضافة إلى مستويات المشاركة الاقتصادية للسكان العامة والسعوديين.
وفقًا لتقرير الهيئة، أفادت صحيفة “سبق” بمؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصل إلى 7.7%، وهو أدنى مستوى تاريخي، بالإضافة إلى انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة بين السعوديات.
وأفادت الهيئة أن معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة انخفض إلى 4.4% في الربع الرابع من عام 2023.
وفيما يتعلق بالنساء السعوديات في سوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 13.7%، بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية عن الربع الثالث الذي بلغ 16.3%. وظل معدل بطالة الرجال السعوديين مستقرًا خلال نفس الفترة عند 4.6%.
وأوضحت الهيئة أن جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساهمت في تحقيق انخفاض تاريخي في معدل البطالة بين السعوديين، حيث وصل إلى 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث الذي بلغ 8.6%.
وأضافت “كما أثمرت الجهود عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 4.4% في الربع الرابع من عام 2023 بانخفاض قدره (0.7-) نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 5.1%”.
وأشارت إلى أنه “خلال عام 2023 استفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والموجهة لدعم وتدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من الصندوق لتمكين السعوديين 8.7 مليارات ريال (2.3 مليار دولار).
ولفتت إلى أن “برامج وقرارات التوطين ومبادرات المنظومة لدعم منشآت القطاع الخاص، ساهمت في وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي جديد، حيث بلغ أكثر من 2.3 مليون”.
وذكرت جريدة “الرياض” أن “هذه النتائج الإيجابية تعكس استمرار سوق العمل السعودي في التوسع واستقطاب الكوادر الوطنية”.
وقالت “يتضح من كل ما سبق أن توجيهات القيادة وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساهمت في الوصول إلى هذه النتائج بمعدل يفوق المخطط له في رؤية المملكة 2030”.
الحرة
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