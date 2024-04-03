نشرة سوق العمل تكشف نسبة البطالة لدى النساء في السعودية

وأفادت النشرة بنتائج ومؤشرات تتعلق بالعمالة ومعدلات البطالة بين السعوديين، بالإضافة إلى مستويات المشاركة الاقتصادية للسكان العامة والسعوديين.

وفقًا لتقرير الهيئة، أفادت صحيفة “سبق” بمؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصل إلى 7.7%، وهو أدنى مستوى تاريخي، بالإضافة إلى انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة بين السعوديات.

وأفادت الهيئة أن معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة انخفض إلى 4.4% في الربع الرابع من عام 2023.

وفيما يتعلق بالنساء السعوديات في سوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 13.7%، بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية عن الربع الثالث الذي بلغ 16.3%. وظل معدل بطالة الرجال السعوديين مستقرًا خلال نفس الفترة عند 4.6%.

وأوضحت الهيئة أن جهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساهمت في تحقيق انخفاض تاريخي في معدل البطالة بين السعوديين، حيث وصل إلى 7.7% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثالث الذي بلغ 8.6%.