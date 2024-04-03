بيانات ووثائق

أعضاء وقيادات بحزب الأمة القومي: سنصدر بيانات تفصيلية توضح بجلاء ما يعبر عن جماهير حزبنا وفضح “شلة الجنجويد” داخله

2024/04/03

قال أعضاء وقيادات بحزب الأمة القومي بأننا نقف حماة لمشارع الحق في الحزب وهذه المؤسسات والقيادات “شلة الجنجويد” لا تمثلنا
– سنصدر بيانات تفصيلية توضح بجلاء ما يعبر عن جماهير حزبنا وفضح “شلة الجنجويد” داخله لإزالة ما اعترى مواقف الحزب في الفترة الماضية
– كل ما يصدر عن “شلة” الأمانة العامة لا يعبر عن إرادة الحزب ولا جماهيره وإنما يعبر عن “شلة الجنجويد”.
الجزيرة – السودان

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