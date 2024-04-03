بيانات ووثائق
أعضاء وقيادات بحزب الأمة القومي: سنصدر بيانات تفصيلية توضح بجلاء ما يعبر عن جماهير حزبنا وفضح “شلة الجنجويد” داخله
قال أعضاء وقيادات بحزب الأمة القومي بأننا نقف حماة لمشارع الحق في الحزب وهذه المؤسسات والقيادات “شلة الجنجويد” لا تمثلنا
– سنصدر بيانات تفصيلية توضح بجلاء ما يعبر عن جماهير حزبنا وفضح “شلة الجنجويد” داخله لإزالة ما اعترى مواقف الحزب في الفترة الماضية
– كل ما يصدر عن “شلة” الأمانة العامة لا يعبر عن إرادة الحزب ولا جماهيره وإنما يعبر عن “شلة الجنجويد”.
الجزيرة – السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة