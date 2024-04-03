أعضاء وقيادات بحزب الأمة القومي: سنصدر بيانات تفصيلية توضح بجلاء ما يعبر عن جماهير حزبنا وفضح “شلة الجنجويد” داخله





قال أعضاء وقيادات بحزب الأمة القومي بأننا نقف حماة لمشارع الحق في الحزب وهذه المؤسسات والقيادات “شلة الجنجويد” لا تمثلنا

– سنصدر بيانات تفصيلية توضح بجلاء ما يعبر عن جماهير حزبنا وفضح “شلة الجنجويد” داخله لإزالة ما اعترى مواقف الحزب في الفترة الماضية