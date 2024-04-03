الاستيقاظ مبكرا يقي من التوتر





كشف خبير طبي عالمي أن الاستيقاظ مبكرا يقي من الكثير من الأمراض ويتيح للجسم إجراء عملية استشفاء ذاتي ويحميه من التوتر.

الاستيقاظ بالسادسة والنصف صباحا يقي من ارتفاع مستوى الكورتيزول

وأوضح الخبير في الطب النفسي البروفيسور أليكسي سيتنيكوف، أن الاستيقاظ في الساعة السادسة والنصف صباحا يقي من ارتفاع مستوى الكورتيزول والذي يسمى أيضا “هرمون التوتر” والذي يعد أيضا السبب في الكثير من الأمراض.

ودعا ستنيكوف الراغبين بالتمتع بصحة جيدة إلى ضرورة التحكم في إنتاج الكورتيزول، مشيرة إلى أن الحقيقة المثيرة للاهتمام، هي أن أولئك الذين لا يستيقظون في الساعة السادسة والنصف صباحا يعيشون حياة قصيرة جدا.

وأشار إلى أن المستوى المنخفض لهرمون الكورتيزول هو طريق مباشر لحياة طويلة وصحية، ومناعة طبيعية، قادرة على مواجهة عدد كبير من الأمراض المعدية.

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