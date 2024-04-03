مطار دبي: يجب حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة (باور بانك) بشكل صحيح ووضعها ضمن الحقائب المحمولة باليد فقط





يستعد مطار دبي الدولي، أكبر مطار في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، لاستقبال ما يقدر بنحو 3.6 مليون مسافر خلال الفترة من 2 إبريل وحتى 15 إبريل، مع حلول عيد الفطر المبارك الذي يستمر لمدة أسبوع، وتزامناً مع عطلة عيد الفطر المبارك وعطلة الربيع.

ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط حركة المرور اليومي خلال هذه الفترة عتبة الـ 258 ألف مسافر، مع تحديد يوم السبت الموافق 13 إبريل كأكثر الأيام ازدحامًا، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الضيوف المسافرين في ذلك اليوم إلى 292 ألف مسافر.

واستعدادًا لموسم الذروة المزدحم، كشفت مطارات دبي عن استعداد مطار دبي الدولي DXB لمواجهة التحديات المتوقعة خلال فترة العطلة. تم التركيز على توفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف من خلال التعاون الوثيق مع شركات الطيران وشركاء الخدمات والتجار. يسعى المطار إلى ضمان تجربة لا تُنسى لكل زائر يمر عبره.

ووجه مطار دبي الدولي DXB للمسافرين مجموعة من النصائح لاتباعها لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، وأبرزها:

يمكن للمسافرين على متن طيران الإمارات الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أو خيار الخدمة الذاتية، أو خدمات الأونلاين، أو أحد مراكز المدينة.

على المسافرين على متن فلاي دبي الوصول قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم.

على الضيوف المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 3 ساعات على الأقل من الموعد المحدد لرحلاتهم. كما يُنصح باستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت، إذا أمكن، توفيراً للوقت.

يمكن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات مراقبة جوازات السفر.

على المسافرين الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح السفر للوجهة التي يسافرون إليها، والتأكد من كافة الوثائق اللازمة للسفر قبل الوصول إلى المطار.

يسهم التحقق من أوزان الأمتعة في المنزل وجمع المستندات بشكل مسبق والاستعداد لعمليات التفتيش الأمنية في تخفيف التوتر وتجنب التأخير.

يجب حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة (باور بانك) بشكل صحيح ووضعها ضمن الحقائب المحمولة باليد فقط.

إذا أمكن، ودع المسافرين في المنزل، حيث لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة.

ينصح باستخدام المترو للوصول من وإلى مباني المسافرين 1 و3 لتفادي الازدحام على الطرق.

يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول في كل من مباني المسافرين 1 و3 على وسائل النقل العام ومركبات المطار الأخرى المصرح بها فقط. لذا يُنصح أفراد العائلة والأصدقاء باستخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

صحيفة الخليج