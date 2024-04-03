عقار إلى جوبا من جديد





غادر نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، السيد مالك عقار اير، صباح الاربعاء، في زيارة رسمية إلى جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، والتي من المقرر أن تستمر عدة أيام.

خلال هذه الزيارة، سيلتقي السيد مالك عقار اير بالرئيس سلفاكير ميارديت، لمناقشة القضايا المشتركة ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الفريق الركن محمد الغالي على يوسف، الأمين العام لمجلس السيادة، حاضرًا في مطار بورتسودان الدولي لتوديع السيد مالك عقار اير قبل مغادرته.

سونا