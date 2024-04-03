بعد حادثة عطبرة: الجزيرة تلغي الافطارات





قررت لجنة الأمن في ولاية الجزيرة بأواسط السودان خلال اجتماعها يوم الأربعاء، برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف، إلغاء جميع الإفطارات ذات الطابع الاحتفالي.

جاء هذا القرار في إطار اتخاذ المزيد من الاحتياطات الأمنية، وحفاظًا على أمن وسلامة مواطني الولاية، وتلبية لمتطلبات الأوضاع الراهنة التي تمر بها الولاية. يسري هذا القرار حتى إشعار آخر.

سونا