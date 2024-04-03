المصباح يظهر في مستشفى عطبرة بعد استهداف افطار البراء بن مالك





أظهر فيديو متداول قائد لواء “البراء بن مالك” من داخل مستشفى عطبرة عقب حادثة استهداف مسيرة لتجمع في المدينة.

وقالت وكالة السودان للأنباء بتعرض جموع من المصلين السودانيين لهجوم غادر باستخدام طائرة مسيرة أثناء أدائهم لصلاة المغرب بعد تناول وجبة الإفطار الرمضانية في مدينة عطبرة -. خلّف الهجوم عددًا من الشهداء والجرحى الذين تم نقلهم لتلقي العلاج. سيتم نشر المزيد من التفاصيل عند استكمال التحقيقات.

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رصد وتحرير – “النيلين”