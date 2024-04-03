سياسية
شاهد بالفيديو.. مصباح: نتواصل مع جميع الأطراف بغية الوصول إلى حل ينهي الأزمة الحالية
قال القيادي في تنسيقية “تقدم” مصباح أحمد: نتواصل مع جميع الأطراف بغية الوصول إلى حل ينهي الأزمة الحالية.
وقال عضو الهيئة القيادية في “تقدم” خالد عمر يوسف:
– افتتح أمس اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بالعاصمة الإثيوبية وسيستمر لمدة 3 أيام.
– الاجتماع يناقش قضايا الوضع الإنساني الكارثي في البلاد، وسبل إنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان، وتطوير عمل “تقدم” ومتابعة أعمال التحضير للمؤتمر التأسيسي.
الشرق للأخبار
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