شاهد بالفيديو.. مصباح: نتواصل مع جميع الأطراف بغية الوصول إلى حل ينهي الأزمة الحالية





قال القيادي في تنسيقية “تقدم” مصباح أحمد: نتواصل مع جميع الأطراف بغية الوصول إلى حل ينهي الأزمة الحالية.

وقال عضو الهيئة القيادية في “تقدم” خالد عمر يوسف: – افتتح أمس اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بالعاصمة الإثيوبية وسيستمر لمدة 3 أيام. – الاجتماع يناقش قضايا الوضع الإنساني الكارثي في البلاد، وسبل إنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان، وتطوير عمل “تقدم” ومتابعة أعمال التحضير للمؤتمر التأسيسي.

الشرق للأخبار