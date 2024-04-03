أدوني 35 ألف درهم.. عبد الناصر زيدان يفتح النار على رامز جلال





شن الإعلامي عبد الناصر زيدان، هجوما شرسا على الفنان رامز جلال بعد إصابته بكسر مضاعف في الكتف خلال حلقته مع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي في برنامج رامز جاب من الآخر.

في حديثه لبرنامج ET بالعربي، أبدى عبد الناصر زيدان استياءه من بطء عملية الشفاء، مشيرًا إلى أنه سيظل مضطرًا لتعليق ذراعه لمدة 3 أشهر، وستُجرى له أشعة كل 10 أيام لمتابعة التطورات. وأبدى زيدان استياءه من خطورة الكسر وتأثيره السلبي على حياته الشخصية والإنسانية.

وأوضح زيدان أنه يرغب في التفريق بين إدارة MBC والمصريين الذين تعاقدوا معه، مشيرًا إلى أنه لم يرَ منهم المستوى المطلوب من الاحترام والمسؤولية. وأعرب عن حزنه لعدم سؤال رامز ومهيب عبد الهادي عن حالته، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع منهم الاهتمام والتفهم قبل إجراء المقابلة، لأنه ليس هدفه الأساسي تعرض نفسه للإصابة والعيش بعاهة.

وأوضح عبد الناصر زيدان : “عدم السؤال عليها في المستشفى في دبي أو لما نزلت مصر كان بالنسبة لي شيء محبط ومش محترم وكان في اتفاق على 100 ألف جنيه مقابل حوار عادي مش مقلب، وبعد ما حصل اللي حصل، مكانوش مصدقين إنني اتكسرت، حصلت مشكلة وسابوني في اللوكيشن ومشيوا، ولوا إنني عليت صوتي مكنوش رجعوا وودوني المستشفى، وبقوا عايزين يرضوني بأي طريقة وتاني يوم جم الفندق وأدوني 35 ألف درهم على أساس إن الأمور بسيطة واكتشفت إنني لما جيت مصر إنه كسر كبير جدا ويستوجب 6 شهور تعليق ذراعي وإجراء عملية ربما تكون خارج مصر ودة متقاليش في دبي”.

وأخيرا قال عبد الناصر زيدان: “في النهاية كله يتحمل نتيجة مسئولياته وأنا حقي مش هسيبه لأن في محامين تولوا الأمر لأن الموضوع مش فلوس أكتر ما إنه تقرير. وأنا أعتز بـ MBC و معنديش اعتراض على عرض الحلقة لكن التجاهل والسؤال هيكلفهم كتير معايا”.

صدى البلد