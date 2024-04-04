محمد صلاح يشاهد مسلسل “أشغال شقة” ويشارك ستورى على إنستجرام





شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، ستورى عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وهو يشاهد مسلسل “أشغال شقة”.

وكشفت الفنانة أسماء جلال عن التحديات التي واجهتها خلال تصوير مسلسل “أشغال شقة”، الذي شارك في النصف الأول من ماراثون دراما رمضان. وأكدت في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” أن كواليس التصوير كانت متعبة للغاية، خاصة مع ظهورها بشخصية الفتاة السمينة وارتدائها لزي زيادة الوزن، معلقةً: “منظر البدلة كان يجلب لي الكوابيس”.

وأضافت أسماء جلال أنها سعيدة بتفاعل الجمهور والردود التي حققها المسلسل منذ بداية عرضه وحتى الحلقة الأخيرة.

ومسلسل أشغال شقة عرض فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي ، ومن بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وانجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، ومسلسل طايع بطولة الفنان عمرو يوسف، وفيلم بره المنهج بطولة ماجد الكدواني.

صدى البلد