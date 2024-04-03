لجين عمران: الوسط الفني في كل الوطن العربي «عصابات وشليلة»





قالت الإعلامية لجين عمران، إن الوسط الفني في كل الوطن العربي «عصابات وشليلة»، موضحة أنه أيضًا يمكن وصف الوسط الفني والإعلامي في الغرب وهوليوود بهذا الوصف.

خلال مشاركتها في برنامج “حبر سري” الذي يُعرض على قناة “القاهرة والناس”، أكدت “عمران” أن العاملين في مجال الإعلام يفضلون التعامل مع بعضهم البعض ويمتنعون عن التعاون مع آخرين، حيث شهدت تجارب شخصية توضح ذلك، حيث رصدت مخرجًا يُفضل العمل مع بعض الفنانين دون غيرهم. كما أشارت إلى أن هذا النوع من التصرفات شائع في مجال الإعلام وأن هناك توجهًا للعمل مع مجموعات محددة.

وأكدت على ضرورة التعامل مع هذا الواقع في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها واجهت تلك الظاهرة من قبل، حيث يتم توجيه البرامج نحو شخص معين أو مجموعة محددة من الناس. وأكدت أن مجال الإعلام ليس مضمونًا وغير محكوم بقوانين محددة، مشيرة إلى أنه من الضروري مواكبة التطورات السريعة في وسائل الإعلام.

المصري اليوم