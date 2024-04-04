الأغذية: في حال لم ترد أموال جديدة، سيُضطر إلى قطع المساعدات الغذائية عن مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في تشاد

“ينبغي زيادة التمويل بشكل عاجل”.. سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: برنامج الأغذية العالمي حذر من أنّه في حال لم ترد أموال جديدة، سيُضطر إلى قطع المساعدات الغذائية عن مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين في تشاد.

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