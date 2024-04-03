عمر الخليفة: النيل الأبيض تستضيف أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجيء





اكد الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الأبيض المكلف أن الولاية تستضيف أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجئا من دولة جنوب السودان يتواجدون بمعسكرات اللجوء بمحليتي السلام والجبلين بالإضافة لمدن وقرى الولاية .

أعلن الوالي خلال إفادته لوسائل الإعلام بأمانة الحكومة بربك، عقب اختتام زيارته لمدينة بورتسودان ومشاركته في مؤتمر الوجود الأجنبي الذي نظمته وزارة الداخلية لمدة ثلاثة أيام، أن المشاركة الولائية هدفت إلى تسليط الضوء على قضايا الوجود الأجنبي والتحديات التي تواجه البلاد نتيجة للوجود غير المشروع للأجانب. كما أشار إلى أن الورشة أسفرت عن توصيات تم رفعها لمجلس السيادة.

وأعرب الوالي عن أمله في أن تُنفذ هذه التوصيات لمعالجة قضايا الوجود الأجنبي. وأشار إلى أن عدد اللاجئين الجنوبيين المسجلين في الولاية بلغ 600 ألف شخص يتواجدون في عشرة مخيمات، بينما يوجد حوالي 400 ألف آخرين غير مسجلين. وأكد أيضًا وجود أكثر من 450 لاجئًا غير مسجل يتواجدون في المدن والقرى.

وخلال لقائه مع وزير الداخلية ومعتمد اللاجئين، ناقش الوالي انخفاض معدلات الغذاء المقدمة للمهاجرين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، وتداعيات هذا الانخفاض وخطورته على أوضاع اللاجئين في الولاية.

سونا