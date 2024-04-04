وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد محلية المالحة بولاية شمال دارفور

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الاربعاء بوفد محلية المالحة بولاية شمال دارفور برئاسة المك محمد التوم محمد الصباح.

ووفقًا لإفادات المكتب الصحفي للشرطة، خلال الاجتماع، استمع وزير الداخلية إلى الوضع في المحلية ودور الأجهزة الأمنية والإدارات المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار. كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز المحلية بالمعدات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالمركبات، وأيضًا المشاكل المتعلقة بالدفاع المدني والسجون وتأمين الطريق الوطني للحد من عمليات تهريب المخدرات وتجارة البشر.

وقد أثنى الوفد على جهود شرطة المحلية في منع ومكافحة الجريمة وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيدين بالاهتمام والدعم الذي يوليه وزير الداخلية لمتطلبات المحلية.