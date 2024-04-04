شاهد بالفيديو.. البرهان يلتقي وفد العموديات المستقلة

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء بوفد العموديات المستقلة.

تناول اللقاء الأوضاع الراهنة، حيث قدّم أحمد موسى، عضو الوفد، التهنئة للقوات المسلحة على نجاحاتها في معركة الكرامة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية، مؤكدًا تضامن العموديات المستقلة مع الدولة والقوات المسلحة في دحر التمرد وتعزيز الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

كما شدد على أهمية دعم مؤسسات الدولة لتحقيق واجباتها بشكل كامل. وأشار موسى إلى أن اللقاء يهدف بشكل عام إلى بناء مجتمع سوداني متماسك ومستقر.