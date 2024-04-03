وصول الدفعة الثانية من الجوازات لقنصلية السودان باسوان





أعلن السفير عبدالقادر عبدالله، القنصل العام للسودان في أسوان، عن وصول الدفعة الثانية من الجوازات المستخرجة من القنصلية العامة في الفترة من ٢٢ يناير ٢٠٢٤ إلى ٢٤ مارس ٢٠٢٤.

وأشار إلى أن عملية التسليم ستتم في القنصلية ابتداءً من اليوم حتى الأحد القادم، باستثناء يوم السبت من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا. وأوضح في تصريحات صحفية ضرورة حمل الشخص مستندات تثبت هويته، كما يمكن للوالدين استلام الجوازات نيابة عن أطفالهم.

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