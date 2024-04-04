مركز الملك سلمان للاغاثة يدعم المتأثرين بالحرب





أعلن الأستاذ مدثر عثمان المحبوب، الأمين العام لمنظمة “إضافة الشريك الوطني” لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن دعم مراكز الإيواء في ولاية الجزيرة، بالتحديد في محليتي المناقل والقرشي، من خلال تقديم مواد إيوائية. وأكد أن هذا الدعم سيستمر أيضًا في ولاية سنار، التي تعتبر واحدة من الولايات الآمنة التي استقبلت المواطنين النازحين من ولايتي الخرطوم والجزيرة.

وأضاف مدثر في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن تقديم المساعدات للمتأثرين بالحرب الدائرة في البلاد سيستمر، مستهدفًا مراكز ومعسكرات الإيواء في جميع الولايات الآمنة، وسيتضمن توفير مواد إيوائية، غذائية، وطبية.

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