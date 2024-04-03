شاهد بالصور والفيديو .. البرهان يفطر في الشارع في عطبرة ومواكب عفوية ترحب به

وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل نهار الأربعاء، وذلك عقب الاعتداء الإرهابي على المواطنين في إفطار في لواء البراء بن مالك مساء الثلاثاء.

حشود جماهيرية استقبلت السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لدى زيارته التفقدية إلى مدينة عطبرة.