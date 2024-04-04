اتحاد عام النوبة يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة السودان





نظم اتحاد عام النوبة اليوم بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان أفطاره السنوي الثانى وسط حضور فاعل من قيادات المجتمع . مطالبا بتماسك الجميع والسعى الى لعب أدوار إيجابية تسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين.

محمد ابو عنجه ابو راس رئيس اتحاد عام النوبة متحدثأ عبر الهاتف من واشنطن أشاد بكل من أسهم في تأسيس هذا الإتحاد، وقال إن تحقيق السلام بجبال النوبة والسودان أمر مهم مؤكدا أن الحرب التي تقودها المليشيا هي تأمر ضد الوطن وتطمع في ثرواتنا .مضيفا ان الإتحاد لم يقف مكتوف الأيادي حيال تداعيات الحرب على المجتمع بل قام بجمع تبرعات كبيره لدعم المكونات المحلية بكل من الخرطوم ومحلية الدلنج .

أكد أبو عنجة أن تأثير الحرب يمتد إلى كل مجتمع، ودعا إلى تنظيم الصفوف لإعادة الإعمار، مشددًا على أهمية احترام الآخرين في إطار وطن يتسع للجميع. وأشار إلى أن إنشاء بنك للتنمية في المنطقة سيكون له تأثير على مستوى السودان بأسره، بالإضافة إلى إطلاق قناة فضائية لتعزيز التواصل الثقافي بين أبناء النوبة وتاريخهم وبين الثقافات السودانية الأخرى، وهذان المبادران يمثلان أحد محاور خطة الاتحاد في دورته الحالية.

من جهته، أكد الفريق شرطة عثمان كباشي على واجب النهوض بالسودان، مشددًا على ضرورة دعم القوات المسلحة في مواجهة المتمردين الذين يستهدفون الشعب السوداني بأسره، وداعيًا إلى إيجاد آليات للحوار والمصالحة بين مختلف مكونات النوبة وحل جميع القضايا والمشكلات في جنوب كردفان.

من جانبه، رحب عمر رحمه، مساعد الأمين العام لاتحاد عام النوبة ورئيس اللجنة المنظمة، بالحضور وأكد على أهمية وحدة الصف وتوحيد الكلمة بين جميع أبناء الشعب السوداني، معربًا عن رفضهم التام لجرائم وانتهاكات مليشيا التمرد ضد الشعب السوداني وتأثيرها على معيشتهم. كما دعا الحكومة إلى الاستجابة لدعوات التفاوض مع حركة الشعبية لإنهاء معاناة شعب جبال النوبة، وأكد على أهمية التنسيق مع جميع الجهات الراغبة في إنقاذ الوطن وتحقيق وحدته، مشددًا على أن السودان يتسع للجميع.

والجدير بالذكر ان إتحاد عام النوبة تأسس قبل اربعة أعوام ويهدف الى بحث كيفية مشاركة شعب النوبة في تطوير السودان وهو يعتبر نواة لتوحيد كل مكونات النوبة وكل السودان ضمن الجهود المشتركة.

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