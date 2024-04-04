تفاهمات بيت الصحة الاتحادية وولاية الخرطوم لتطوير وتجويد الأداء





إختتم وفد الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الاتحادية زيارته أمس لولاية الخرطوم. وقال دكتور محمد إبراهيم رئيس لجنة الطوارئ الطبية الناطق الرسمي بوزارة الصحة ان الزيارة والمناقشات التي تمت فيها كانت مثمرة وداعمة لخطة وزارته وهي تدخل تعمل خلف القوات المسلحة في المناطق التي تم تحريرها وتحتاج الى تدخلات خاصة وخطة استباقية للأوبئة والعمل على إعادة النظام الصحي والتركيز علي برنامج الاصحاح البيئ وكل برامج الطب الوقائي وتجهيز احتياجات المستشفيات المتضررة.

وأكد دكتور محمد أن الوفد أثنى على تقرير لجنة الأداء الصحي في ولاية الخرطوم، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال فترة الحرب. وتم ذلك بعد استعراض تقارير الطوارئ والرعاية الصحية الأولية والتحصين والعلاج المتكامل وأمراض الطفولة ودعم اليونيسيف. وجرى تحديد موقع لإنشاء سلسلة جديدة للتبريد وتوفير عربة لحفظ لقاحات التحصين، بالإضافة إلى التزام تنفيذ حملة الحصبة الألمانية بالتنسيق مع المنظمات لتوصيل اللقاحات للولاية. كما تم تعزيز الشراكات مع المنظمات والمانحين. قام وفد الرعاية الصحية الأولية بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في الولاية، بما في ذلك النو، البلك، والسعودي، ومركز صحي عبودة، وزيارة سلسلة التبريد بمركز عبودة، ورئاسة محلية كرري.

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