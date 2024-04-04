انتشار مروري واسع لشرطة مرور ولاية البحر الاحمر يغطى الطرق والتقاطعات ومداخل الأسواق بالولاية

أشار العميد شرطة امير ابراهيم عبدالصادق مدير مرور ولاية البحر الاحمر إلى وضع خطة مرورية عاجلة لتغطية الطرق والشوارع و دور العبادة والاسواق بالولاية لتقليل الاذدحام المروري ، مشيرا الي جاهزية منسوبي ادارته للقيام بكافة متطلبات الخطة بتسهيل حركة السير.

أوضح المتحدث أن الخطة المرورية مستهدفة ختام شهر رمضان، بهدف تحقيق استراتيجية السلامة المرورية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، من خلال زيادة الانتشار في التقاطعات والطرق المؤدية للأسواق لمنع الاختناقات والزحام المروري، بالإضافة إلى تفعيل حملات منتظمة للرقابة والضبط المروري في الولاية. كما استهدفت الخطة تنفيذ قرار والي ولاية البحر الأحمر رقم (١٣)، والذي يهدف إلى تطبيق القوانين واللوائح المرورية لضبط حركة السير، خاصة فيما يتعلق بقيادة الدراجات النارية غير الملتزمة بالأنظمة المرورية، نظراً للخطورة التي تشكلها والتهديد الأمني الذي قد يشكلها لشركاء الطريق.