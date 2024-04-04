سياسية
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو: أي هجوم على الفاشر سيكون كارثياً بالنسبة للمدنيين في دارفور “وسيصب الزيت على النار”
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو بأن أي هجوم على الفاشر سيكون كارثياً بالنسبة للمدنيين في دارفور “وسيصب الزيت على النار” المشتعلة في السودان.
– التقارير الواردة عن أن قوات الدعم السريع تمنع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى الفاشر وتمنع حركة المدنيين تزيد من معاناة الشعب السوداني.
– الولايات المتحدة تطالب مرة أخرى جميع الأطراف بوقف الهجمات والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتعهداتها في جدة.
الشرق للأخبار
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