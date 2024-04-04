جديد ياسمين عبدالعزيز.. رومانسي!





أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن عودتها إلى عالم الدراما في موسم رمضان 2025، بعد غيابها في الموسم الحالي، حيث أكدت خلال مشاركتها في برنامج “عرب وود” أنها تعمل حاليًا على تحضير مسلسل جديد ينتمي إلى النوعية الرومانسية. وذلك بعد فترة من الابتعاد عن هذا النوع من الدراما منذ عرض مسلسلها “ونحب تاني ليه” في عام 2021، والذي شاركت في بطولته مع الفنانين كريم فهمي وشريف منير. وعبرت عن أملها في أن يحظى العمل الجديد بإعجاب الجمهور ومحبيها خلال شهر رمضان المقبل.

وكانت ياسمين قد شاركت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ضرب نار»، والذي تعاونت فيه مع طليقها الفنان أحمد العوضي، حيث قدمت شخصية «مهرة»، الفتاة الشعبية ابنة منطقة شبرا، التي تعول إخوتها، وتتكفل بكل مصاريفهم، وخلال رحلتها تقع في غرام «الكوماندا»، ولكن يمر الثنائي بأزمات متلاحقة وصراعات، وشارك في البطولة: ماجد المصري، انتصار، سهير المرشدي، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

الأنباء الكويتية