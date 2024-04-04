مخرجة: يسرا قالتلي مش عايزة اتباس إلا من أحمد عز!





قالت المخرجة ايناس الدغيدي:”اخترت أحمد عز بعد ظهوره في الإعلانات، وفي البداية رفضته مع إنه شكله يجنن، بس الدور كان مع يسرا في فيلم كلام الليل، وكنت شايفه إنه اصغر من يسرا بكتير فقلت مش هينفع من ناحية السن”.وأضافت خلال لقائها ببرنامج “أسرار” المذاع علي قناة “النهار”:”

كان فيه قبلة ليسرا في فيلم كلام الليل، فهي قالت لي مين الراجل اللي هيبوسني بكرة، وانا مش هتباس من أي حد، قلت لها اخترت واحد كويس، فقلت لها انا اخترت لك راجل فلما شافته سألتني انتي شوفتي اسنانه قلت لها مخدتش بالي، فقالت لي انا مش هبوسه ده سنانه كلها سودة، فالمنتج كان حابب شكل أحمد عز فقال ليسرا عليه، وهو علشان وسيم جابته وقالت ده أنا هبوسه التاني ابو سنان سودة مش هبوسه”.

بوابة فيتو