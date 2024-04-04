احذروا النوم مباشرة بعد تناول الطعام





حذرت وزارة الصحة من أضرار النوم مباشرة بعد تناول الطعام، كونه لا يعطي الجسم الوقت الكافي لعملية الهضم وحرق السعرات الحرارية.

وأوضحت الوزارة أن النوم مباشرة بعد الأكل يحول الطعام إلى دهون تزيد من الوزن، ناصحةً بأن تكون وضعية الجسم المستقيمة أثناء تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم.

وأشارت إلى أن الأضرار تشمل اضطراب النوم وتأخر الهضم، إضافة إلى الإصابة بالارتجاع لمحتويات المعدة إلى المريء.

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