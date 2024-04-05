رباح المهدي عجزت أن تقول إن مليشيا الدعم السريع هي من بترت ساق هشام عبدالرحمن القيادي بحزب الأمة





• جمع غفير من قيادات حزب الأمة بالعاصمة المصرية القاهرة تقدمهم الفريق صديق إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي وخلف الشريف رئيس الحزب بولاية الجزيرة كانوا في مطار القاهرة لاستقبال القيادي الشبابي بالحزب هشام عبدالرحمن العزازة والذي وصل إلي العاصمة المصرية لتلقي مزيد من الرعاية الطبية بعد بتر ساقه رجله اليسري بعد الإعتداء الآثم عليه من قبل عصابات مليشيا التمرد بقريته العزازة بولاية الجزيرة ..

• الفريق صديق تقدم بصوت شكر للسلطات المصرية التي سهّلت وصول هشام وأسرته إلي مصر ٠

• وصول هشام العزازة إلي مصر سيضع قيادات حزب الأمة الموالية والمتعاطفة مع مليشيا التمرد أمام إختبار أخلاقي وتاريخي .. أن تقول هذه القيادات الجبانة كلمتها لله ..ثُمّ التاريخ وتغسل يدها من رجس ودنس مليشيا آل دقلو ..

• رباح الصادق المهدي من قيادات الحزب التي عليها أن تقول الحقيقة كماهي .. السيدة رباح زارت هشام العزازة وعايشت حاله وشاهدت بوجدانها قبل عينيها ساق هشام المبتورة .. ومع هذا عجزت أن تقول إن مليشيا التمرد السريع هي من بترت ساق هشام عبدالرحمن القيادي بحزب الأمة ..

عبد الماجد عبد الحميد

