الجوازات في السودان تقترب من إنتاج اكثر من مليون جواز الكتروني

أكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة قد أكملت إجراءات عدد 893 ألف جواز سفر عبر مراكز التقديم المنتشرة داخل السودان وخارجه في السفارات والقنصليات.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة للجهود الجبارة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، التي عملت على تهيئة بيئة العمل ورفع قدرات الموظفين وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين، بالإضافة إلى الانتشار الواسع عبر المراكز الثابتة والوحدات المتجولة. وشدد على الأداء المتميز للجوازات في المطارات والموانئ في إكمال الإجراءات الهجرية للمسافرين والقادمين.