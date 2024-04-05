سياسية
البرهان من سلاح المدفعية بعطبرة: سنحتفل قريباً بالنصر بتوفيق الله
أعلن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أننا سنحتفل قريبًا بالنصر، وسيشارك كل الشعب السوداني في الاحتفال بالانتصار على مليشيا آل دقلو المتمردة ضد الدولة.
وقدم البرهان تحياته لضباط وضباط الصف والجنود في سلاح المدفعية بعطبرة، مؤكدًا قدرة القوات المسلحة على صد أي شخص يتجرأ على التلاعب بمقدرات الشعب السوداني أو المساس بكرامته وسيادته.
مشيداً بمجاهدات كل القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها في التصدي لعدوان المليشيا المتمردة.
وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيداته بأن القوات المسلحة ستمضي في إنهاء هذه الحرب قريباً – ٤ أبريل ٢٠٢٤م.
إعلام القوات المسلحة
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