قمة مرتقبة بين البرهان وسلفاكير بعد عيد الفطر المبارك

استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في القصر الرئاسي بجوبا يوم الخميس، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار اير، بحضور السفير جمال مالك القائم بأعمال سفارة السودان بجوبا، ومن جانب حكومة جنوب السودان، حضر المستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق توت قلواك، ووزير شؤون الرئاسة.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

في تصريح صحفي، أوضح نائب رئيس مجلس السيادة أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الأمنية والقضايا الإنسانية والاقتصادية في السودان، وتداعيات الحرب على المؤسسات الاقتصادية في البلدين، وأهمية فتح المعابر بينهما. وكشف عن قمة مرتقبة ستجمع رئيس مجلس السيادة ورئيس جمهورية جنوب السودان بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية في تصريح صحفي أن رئيس جمهورية جنوب السودان تلقى توضيحًا شاملاً من نائب رئيس مجلس السيادة حول تطورات الأوضاع في السودان وتداعيات الحرب. وأكد حرص بلاده التام على استعادة الأمن والسلام والاستقرار في السودان، وجهودها الجادة لإيجاد حلول للأزمة الراهنة التي تؤثر سلبًا على الأوضاع في جمهورية جنوب السودان.