سفير السودان بالقاهرة يستقبل وفد المجلس الاعلى للسودانيين بالخارج

استقبل السفير د. محمد عبدالله التوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان في مصر، وفد المجلس الأعلى للسودانيين بالخارج، برئاسة الاستاذ فكري أحمد، نائب رئيس المجلس، وبحضور نائب الملحق العسكري بالسفارة.

تعرف السفير على أنشطة وبرامج المجلس خلال الفترة الماضية، باعتباره أحد منظمات المجتمع المدني السودانية، وذلك من خلال عضويته في مكتبه التنفيذي ولجانه الفرعية المتخصصة، التي تضم مجموعة من المتطوعين من مختلف دول العالم.

من جانبه، قدّم الاستاذ فكري أحمد، نائب رئيس المجلس ورئيس الجالية السودانية في هولندا، التهنئة للقوات المسلحة السودانية بمناسبة تحقيق الانتصارات المتتالية على مليشيا الدعم السريع.