شاهد بالفيديو.. ياسر العطا يقول ” كبش يا قوة كبش يا حديد” وسط تهليل وهتاف القوات السودانية





أشعل مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا الساحة الإعلامية والعسكرية من جديد عبر ظهوره في مقطع يوجه فيه التحية لزملائه في مجلس السيادة وقيادة الجيش.

وقال العطا بحسب المقطع المتداول” وإخوتي الكرام في مجلس السيادة، أخي الكريم كباشي، أخي إبراهيم جابر، كبش يا قوة كبش يا حديد”.

وتفاعلت القوات الموجودة مع حديث ياسر العطا بالتهليل والهتاف.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”