ياسمين الخطيب: السنكحة في شوارع القاهرة ليلاً، أكثر سحراً من سهرة في أفخم فنادق باريس

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب بأن السنكحة في شوارع القاهرة ليلاً، أكثر سحراً من سهرة في أفخم فنادق باريس.

وقامت المذيعة والكاتبة ياسمين الخطيب بمشاركة صور لها من آخر ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة متألقة تناسب أجواء شهر رمضان، حيث ارتدت فستانًا طويلاً ذا نصف كم، كشف عن تاتو على يدها.

يتميز فستان ياسمين الخطيب بحزام عريض باللون الذهبي حول الخصر، وزينت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية وحقيبة صغيرة باللون الذهبي أيضًا.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجًا طبيعيًا مرتكزًا على الألوان الترابية بدون مبالغة.