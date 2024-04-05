سياسية
بدء العمليات العسكرية وانتشار القوات المسلحة على تخوم ولاية الجزيرة
قالت مصادر عسكرية ميدانية لـ”الشرق” يوم الخميس ببدء العمليات العسكرية وانتشار القوات المسلحة على تخوم ولاية الجزيرة مع تقدم للقوات ناحية مدينة الفاو بولاية القضارف.
وطالب القضاء السوداني قيادات “تقدم” بتسليم أنفسهم خلال أسبوع.. مذكرة لتوقيف حمدوك و16 قياديا في تنسيقية “تقدم” بتهم تتعلق بالتحريض على الحرب قد تصل إلى الإعدام..
الشرق للأخبار
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