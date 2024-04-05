“الإثارة في مانيلا”.. سروال محمد علي كلاي قد يباع بـ 6 ملايين دولار





طرح السروال القصير الأبيض الذي كان يرتديه، محمد علي كلاي، خلال النزال الملحمي “ثريلا إن مانيلا” (الإثارة في مانيلا) مع منافسه جو فريزر، الخميس، للبيع في مزاد، ومن المتوقع أن يباع بأكثر من ستة ملايين دولار.

أعلنت دار مزادات سوذبي أن سروال القصير الذي ارتداه محمد علي في النزال التاريخي الذي جرى في الفلبين عام 1975 وانتهى بفوزه، والذي يُعتبر واحداً من أروع اللحظات في تاريخ الملاكمة، سيتم عرضه في المزاد حتى 12 أبريل الجاري.

وأشارت الدار إلى أن السروال كان قد بُيع في مزاد عام 1988 بعد استخراجه من خزانة تخزين درو “بونديني” براون، المدرب المساعد لمحمد علي بعد وفاته، مقابل نحو ألف دولار، ومنذ ذلك الحين استمر في سوق المزادات، وكان آخر طرح له في مزاد عام 2012 حيث تم بيعه بمبلغ يزيد قليلاً عن 150000 دولار.

في ظل درجات حرارة مرتفعة في فترة بعد الظهر في الفلبين، شهد عالم الملاكمة نزالاً شرساً عندما تقابل محمد علي وجو رائز للمرة الثالثة والأخيرة في صراعهما الشهير المحفور في تاريخ الرياضة، واستمر محمد علي في الفوز بلقب وزن الثقيل في تلك الليلة التاريخية.

وبعد النزال الذي يعد الأصعب في مسيرته، قال محمد علي إنها كانت أكثر مرة شعر فيها بأنه قريب إلى الموت.

رويترز