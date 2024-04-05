تشعر بآلام شديدة.. إحدى ضحايا «رامز جاب من الآخر» ترتدي حامل الذراع – صورة





بعد تعرضها لإصابة شديدة في أربطة الكتف والقدم أثناء تصوير إحدى حلقات برنامج “رامز جاب من الآخر”، اضطرت الفنانة سمية الخشاب لارتداء حامل ذراع لتخفيف الآلام التي تعاني منها. خضعت الخشاب لفحوصات طبية بما في ذلك الأشعة التي أظهرت حاجتها لجلسات علاج طبيعي مكثفة، ونصحها الفريق الطبي المعالج بضرورة ارتداء حامل الذراع للتخفيف من الألم.

وفي سياق متصل، قامت الخشاب بتقديم بلاغ لدى الشرطة في الإمارات ضد المذيع رامز جلال، وتم استدعاؤه للتحقيق في الحادثة. وأكدت الخشاب أنها لن تتسامح مع أي تجاهل من قِبل صنّاع العمل بسبب الإصابة التي تعرضت لها.

وكانت سمية الخشاب قد تم حجزها بمستشفى الزهراء في البرشاء بدبي لتلقي العلاج عقب انتهائها من تصوير الحلقة مباشرة ليأتي التشخيص الطبي بإصابتها بكسر في طرف الكعب الشظوي وتمزق في أربطة الكتف والقدم.

المصري اليوم