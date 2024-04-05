صلاح عبدالله: النقاب ليس زيا إسلاميًّا.. وأرفض ارتداء بناتي «كتلة سواد»





كشف الفنان صلاح عبدالله، عن سبب اعتراضه على فكرة ارتداء بناته النقاب، متوقعًا أن يكون حديثه سببًا لإثارة المتعصبين ضده.

وخلال مشاركته في برنامج “حبر سري”، الذي يقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس”، أعرب الفنان صلاح عبدالله عن استفهامه حول قدرته على التمييز بين الرجل والمرأة إذا دخلوا منزله أو لو التقاهم في الشارع والإضاءة ضعيفة، وذكر أنه واجه هذه الحالة عندما كان صغيرًا.

وأضاف عبدالله أنه يرى النقاب على أنه كتلة من السواد، وليس مجرد زي إسلامي، معربًا عن قناعته بهذا الرأي.

وفيما يخص موقفه إذا اختارت ابنته ارتداء النقاب، أشار عبدالله إلى أنه سيواجه مشكلة، وربما يحاول إقناعها بارتداء الحجاب والتحلي بالحشمة، لكنه لن يصل إلى درجة قبول ارتداء النقاب، مؤكدًا أن هذه ليست الطريقة التي تربى بها بناته، لأنه يؤمن بالحرية.

المصري اليوم