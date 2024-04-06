«مش بهتم أسمع شيوخ».. إيناس الدغيدي: لن أسحب تصريحي عن الحجاب





قالت المخرجة إيناس الدغيدي إن لديها علاقة قوية مع الله، وتعبر عن شكرها له صباحًا ومساءً، إلا أنها تفضل عدم الاستماع لآراء الشيوخ. وأوضحت الدغيدي أنها تفضل استخدام جملة مأخوذة من علم الطاقة تقول: “اللهم إني أحبك فاحببني فيك أكثر”.

وخلال لقاءها في برنامج “أسرار” على قناة “النهار”، أشارت إلى أن والدها كان يتحدث عن الدين طوال النهار، ورغم ذلك اعتبرت الدين جزءًا من حياتها منذ كانت في سن الخمس سنوات، مشيرة إلى أن والدها كان شخصية متفتحة.

وأكدت الدغيدي أنها قامت بأداء مناسك الحج مرتين وأدت عمليات عمرة عدة مرات، مشيرة إلى أنها راحت تجاهل التجربة في البداية، لكنها بعد ذلك بدأت تعتبرها طقوسًا دينية تمارسها بانتظام.

وختمت الدغيدي بتأكيدها أنها لن تتراجع عن أي تصريح أدلت به في الماضي، ولن تسحب تصريحاتها المتعلقة بالحجاب.

المصري اليوم