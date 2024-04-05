والى ولاية البحر الاحمر المكلف يقف على وصول المعدات الخاصة بالسلامة المرورية – صور





اشاد اللواء ركن (م) مصطفي محمد نور والى ولاية البحر الاحمر المكلف بالادوار المتعاظمة التى ظلت تقدمها لجنة الخارطة المرورية بالولاية فى تقديم خدمات مرورية اسهمت في عمليات الضبط المروري فى تحقيق استراتيجية السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق خاصة انسان الولاية ، جاء ذلك لدى وقوفه على وصول المعدات المرورية التي قدمتها لجنة الخارطة المرورية لقسم مرور محلية بورتسودان بحضور العميد شرطة أمير إبراهيم عبد الصادق مدير شرطة مرور ولاية البحر الاحمر وقد شملت المعدات إشارات ضوئية سوف يتم تركيبها بعدد من التقاطعات الرئيسية بالولاية إضافة لقطع غيار للاشارات الضوئية الموجودة مسبقاً والتي سوف تشهد أعمال صيانة قريبا بجانب مخاريط ومعدات تخطيط للطرق وعدد من الأدوات الأخرى التي تسهم في تنظيم حركة السير بالطريق.

والى ولاية البحر الاحمر امتدح جهود لجنة الخارطة المرورية لتنفيذها مشاريع السلامة المرورية أبرزها مشروع المراقبة الالكترونية ، مشيرا إلى ضرورة تكثيف كافة جهود الخارطة بعد أن أصبحت المدينة عاصمة البلاد الإدارية والاقتصادية للبلاد