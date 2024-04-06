منوعات

كفى بتجربة أمثال مدني عباس وخالد سلك واعظاً!

2024/04/06
مدني عباس

من الآن.. أنا ضد أي حكومة سابقة لإجراء الانتخابات -إن كان ثمة انتخابات- في حال ضمت حزبيين أو أي عيل من عيال المنظمات؛ إن أثناء الحرب أو بعد توقفها.. وكفى بتجربة أمثال مدني عباس وخالد سلك واعظاً!

– بعد أبريل 1985 بشوية أتت (الإنقاذ) فما الذي سيأتي بعد أبريل 2019 بشوية؟
‐ مستعجل؟
– لا
– سمح انتظر وبراك حتشوف!

حسين ملاسي

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