كفى بتجربة أمثال مدني عباس وخالد سلك واعظاً!





من الآن.. أنا ضد أي حكومة سابقة لإجراء الانتخابات -إن كان ثمة انتخابات- في حال ضمت حزبيين أو أي عيل من عيال المنظمات؛ إن أثناء الحرب أو بعد توقفها.. وكفى بتجربة أمثال مدني عباس وخالد سلك واعظاً!

– بعد أبريل 1985 بشوية أتت (الإنقاذ) فما الذي سيأتي بعد أبريل 2019 بشوية؟

‐ مستعجل؟

– لا

– سمح انتظر وبراك حتشوف!

حسين ملاسي

