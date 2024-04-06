مدينة الحصاحيصا تشهد إقتتالاً مسلحاً بين مكونين من مكونات مليشيا الدعم السريع





لجان المقاومة #الحصاحيصا

🛑 الوضع الأمني بالمدينة:

شهدت المدينة مساء الأمس إقتتالاً مسلحاً بين مكونين من مكونات مليشيا الدعم السريع نتج عنه 4 قتلى من المليشيا وعدد من الإصابات يتم إسعافهم بمستشفى رفاعة وتوجد أنباء عن إنتقال القتال إلى محيط المستشفى.

إن التواجد المسلح الكثيف والتباين بين مكونات المليشيا في المدينه ينذر بالمزيد من المشاكل الأمنية بالمدينة على هذه الشاكلة وإراقة المزيد من الدماء وسيكون مواطن المحليه خصوصاً ومواطن الولايه عموماً الطرف الاكثر تأثراً بمثل هذه الصراعات التي بدأت تأخذ الطابع القبلي والمناطقي داخل المليشيا.

نحيطكم علماً ايضاً بخطورة الوضع في المدينة ووصفها بأنها أسوأ منطقة في الجزيرة كلياً نسبةً لإنفصال الجنود المتواجدين بها عن القيادة وعدم إتباع التعليمات مما أصبح واضحاً وملاحظ يومياً.

تشهد المدينه الآن هدوء نسبي مع تحرك مسلح في شكل جماعات لإحداى المكونات المتصارعة بحثاً عن الأخرى.

حفظ الله البلاد والعباد.

#لجان_المقاومة_الحصاحيصا

‏⁧‫#انقذوا_ولاية_الجزيرة‬⁩