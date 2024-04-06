رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون الفقيد أنطوني أنيس حجار





يتقدم رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي بأحر التعازي لأسرة الفقيد *أنطوني انيس حجار*، الذي كان له دور مؤثر في الأسرة والوطن. نتوجه بتعازينا الخاصة إلى والده الدكتور أنيس حجار، ونعزي جميع أفراد الأسرة والأصهار.

قدم الفقيد قدوة لا تُنسى للشباب من خلال ريادته في المجال العملي وتفانيه في خدمة وطنه. استمد إلهامه من نموذج القطاع الخاص السوداني في إعمار الوطن وتطويره، بالإضافة إلى العمل الخيري الذي اشتهرت به عائلته، ليظل خلوداً في ذاكرة الوطن وأسرته.

سونا