مش قادرة اتجاوز الحزن.. دنيا سمير غانم تتحدث عن رحيل والديها





حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياته.

قالت دنيا سمير غانم إن حزنها على فقدان أحبائها ليس سهلاً للتغلب عليه، ورغم تجربتها السابقة في الفن، اكتشفت أن الحزن في الواقع ليس كما يُصوَّر في الأفلام.

وأضافت: “بعد وفاة أهلي، كنت أرغب في العمل، لأنني كنت أعتقد أن الفن هو كل شيء بالنسبة لي، وعندما كنت أُفاجأ بالحزن، كنت أجده يتدفق في أغانيّ، وكانت الدموع تتساقط رغمي، لكني كنت أُمسك بنفسي وأغني وأرقص.”

وتم استضافة دنيا سمير غانم في الحلقة الأولى من بودكاست “Big time” لعمرو أديب، وقد كشفت الفنانة أصالة في الحلقة عن تفاصيل إصابتها بمرض شلل الأطفال، حيث قالت: “إنه مرض لا يزول؛ لأنني ما زلت طفلة، ودائماً يتطلب مني التدريبات والحركة باستمرار، وعانيت من تجدد مشكلة قدمي منذ 4 سنوات بسبب الحزن.”

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

صدى البلد