برفقة بناته.. تامر حسني يشارك في طبخ وجبات إفطار لـ7 آلاف شخص





شارك الفنان تامر حسني في تحضير وجبات إفطار برفقة أبنائه تالية و اماليا ونشر الفيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

قام تامر حسني بالتعليق على الفيديو بالقول: “شاركت مع تاليه وأمايا في طبخ وتحضير وجبات لأكثر من ٧ آلاف شخص غير محتاج في بلدنا، وكل يوم أرى مدى العظمة في عمل اليتيم العظيم هذا.”

وأضاف: “بالإضافة إلى حملات التوعية التي يقدمونها في جميع الاتجاهات، شاهدت اليوم شغفًا غير عاديًا بالخير وإسعاد الناس، فأنا فخور بفريق ‘Share a Smile’، كان يومًا رائعًا ونسأل الله أن يقدرهم على التوعية وعمل الخير.”

وفي سياق آخر، يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، وهو الحفل الذي ينظمه ياسر الحريري، وبعدها سيبدأ تامر حسني سلسلة حفلاته الصيفية.

وأعلن تامر حسني عن سبب تأجيل أغنية “يانهار أبيض” من خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وكتب تامر على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت أفضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.

صدى البلد