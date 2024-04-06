حمادة هلال : مكنتش عارف تفاصيل مقلب رامز جلال





قال الفنان حمادة هلال أنه كان يعلم أنه ذاهب لبرنامج رامز جلال ويعلم بالمقلب ولكنه لا يعلم تفاصيله مطلقًا.

حمادة هلال أشار في مقابلة إذاعية مع فاطمة مصطفى إلى تجربته في برنامج رامز جلال، حيث أكد أنه لم يشعر بالخوف أثناء وجود الكلب في المقلب. وعندما شاهد الكلب، قال إنه تذكر كلبًا مماثلًا كان لديهم في المداح، لكنهم جعلوه يبدو أكثر خطورة، وعلق قائلاً: “لقد وجدت نفسي غير خائف الآن”.

فيما بعد، عبر حمادة هلال عن تقديره لبرنامج رامز جاب من الآخر ولمحترفيته، مشيرًا إلى أنه كان مع الفنان أحمد فهمي خلال التجربة.

وأكد هلال أنه وزميله أحمد فهمي سقطا ضحية للمقلب الذي قام به رامز جلال في الحلقة الأخيرة من البرنامج، وخلاله كشف هلال عن خلاف سابق مع تامر حسني، قائلاً: “تامر حسني أخذ مني أغنية وأنا أسامحه”.

وأصيب الفنان حمادة هلال والفنان أحمد فهمي، أثناء الخروج من القفص ومواجهة نعامة رامز جلال في أحداث المقلب.

وكشف برومو برنامج “رامز جاب من الآخر” الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

صدى البلد