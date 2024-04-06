في 3 ساعات فقط.. أهل قطر يجمعون 50 مليون ريال لبناء أكبر مدينة أيتام في العالم





نجح “تحدي ليلة 27” الذي أطلقته مؤسسة “قطر الخيرية” في إطار حملتها الرمضانية «ويؤثرون»في جمع أكثر من 50 مليون ريال، في غضون 3 ساعات فقط ، وذلك في التحدي المخصص لدعم بناء أكبر مدينة أيتام في العالم (مدينة الحياة للأيتام).

أُقيمت فعالية “تحدي ليلة 27” في ساحة الحكمة بالحي الثقافي “كتارا”، بمشاركة عدد من المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عبد الله الغافري ومحمد عدنان، بالإضافة إلى الإعلامي الدكتور عبد الرحمن الحرمي.

وقد حثت قطر الخيرية الجمهور وأصحاب الخير على دعم هذا التحدي والمساهمة في بناء مدينة الحياة للأيتام، والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية واجتماعية ترعى الأيتام بشكل خاص وتقدم الدعم اللازم لهم في مختلف الجوانب، خاصة في مجال التعليم وتوفير الخدمات الأساسية. تسعى المدينة أيضًا إلى تنمية مواهب وقدرات الشباب واليافعين، وتخريج جيل متعلم ومثقف يسهم في تطوير بلده وحل مشاكله في المستقبل.

الشرق القطرية