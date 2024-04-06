عدوى خطيرة هددت حياة رجل.. طارد فأرا في مرحاض منزله





تعرض رجل كندي مسن لعضة فأر خرج من مرحاضه ما أدى لإصابته بعدوى خطيرة هددت حياته.

وعانى الرجل، البالغ من العمر 76 عاما، من عضات على اثنين من أصابعه أثناء محاولته مطاردة الفأر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم تضميد جراحه وخرج من المستشفى، لكنه عاد بعد 18 يوما وهو يشكو من الحمى والصداع وآلام في البطن وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.

أجرى الأطباء اختبارات كشفت عن إصابته بداء البريميات، وهي بكتيريا موجودة في بول الفئران، ووجدوا أيضًا أن لديه علامات تحذيرية من فشل متعدد الأعضاء والإنتان.

تم إعطاؤه المضادات الحيوية، وبعد بضعة أيام تعافى بدرجة كافية للعودة إلى المنزل.

ورجح الأطباء أن يكون الفأر الذي عض الرجل قد تبول ثم “لوث تجويف فمه” بالبول، ثم قام بعض الرجل، فنقلت البكتيريا مباشرة إلى مجرى دمه.

يحدث انتقال العدوى عادة بعد أن يلمس الأشخاص عن غير قصد بول الفئران أو الماء الملوث ببول الفئران.

تشمل أعراض عدوى داء البريميات ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام العضلات وآلام البطن واصفرار العينين (اليرقان).

سكاي نيوز